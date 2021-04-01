Van'da 10 sığınmacı yakalandı
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Van'da 10 sığınmacı yakalandı

Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel
Van'da 10 sığınmacı yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde yurda kaçak yollardan giren 10 sığınmacı yakalandı.

Van'ın Başkale ilçesinde yurda kaçak yollardan giren 10 sığınmacı yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyamaç Mahallesi'nin Dereboy mezrasında devriye görevi sırasında bir grubun arazide ilerlediğini fark etti.

Bölgeye giden ekipler, Afganistan uyruklu oldukları belirlenen 10 kişiyi yakaladı.

Sığınmacılar, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur

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