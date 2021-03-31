Van'da 10 kilo eroin ele geçirildi
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Van'da 10 kilo eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Van'da 10 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde ve elindeki poşette 10 kilo 70 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde ve elindeki poşette 10 kilo 70 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde İpekyolu ilçesinde durumundan şüphelenilen İ.T. isimli şahsın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Şahsın üzerinde ve elindeki poşette yapılan aramada, 19 paket halinde toplam 10 kilo 70 gram eroin maddesi ve 2 bin 800 TL para ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak İ.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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