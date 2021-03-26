Van'da 10 kilo C-4 patlayıcı ve silahlar ele geçirildi (2)
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Van'da 10 kilo C-4 patlayıcı ve silahlar ele geçirildi (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Van'da 10 kilo C-4 patlayıcı ve silahlar ele geçirildi (2)

EYLEM YAPACAKLARDIVan'ın Edremit ilçesi kırsalında jandarma tarafından yapılan operasyonlarda ele geçirilen, PKK'nın araziye döşediği 10 kilo C-4 patlayıcı ile uzun namlulu silahlar ve mühimmatlar ile ilgili açıklama yapıldı.

Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu
Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu

EYLEM YAPACAKLARDI

Van'ın Edremit ilçesi kırsalında jandarma tarafından yapılan operasyonlarda ele geçirilen, PKK'nın araziye döşediği 10 kilo C-4 patlayıcı ile uzun namlulu silahlar ve mühimmatlar ile ilgili açıklama yapıldı. Konu ile ilgili yapılan soruşturma ve araştırmada, jandarma tarafından Edremit kırsalında ele geçirilen silah, mühimmat ve EYP ile örgüt mensuplarının eylem hazırlığında olduğu belirtildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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