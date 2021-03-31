Van'da 10 kilo 70 gram eroin ele geçirildi
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Van'da 10 kilo 70 gram eroin ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel
Van'da 10 kilo 70 gram eroin ele geçirildi

Van'da bir şüphelinin üzerinde 10 kilo 70 gram eroin bulundu.

Van'da bir şüphelinin üzerinde 10 kilo 70 gram eroin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesinde şüphe üzerine İ.T'yi durdurdu.

İ.T.'nin üzerinde ve elindeki poşette 19 pakette 10 kilo 70 gram eroin ile bir miktar para bulundu.

Gözaltına alınan İ.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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