Van'da 10 kilo 162 gram uyuşturucu ele geçirildi
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Van'da 10 kilo 162 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 10 kilo 162 gram uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Van'ın Edremit ve İpekyolu ilçelerinde 10 kilo 162,28 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van'ın Edremit ve İpekyolu ilçelerinde 10 kilo 162,28 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli, Edremit'te şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Narkotik madde arama köpeği "Bobi" ile yapılan aramada, 18 paket halinde 10 kilo 111 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden B.G. tutuklandı, H.K. savcılıkça serbest bırakıldı.

İpekyolu ilçesinde de "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Zanlıların evleri ve üst aramalarında, 43,05 gram eroin, 5,53 gram kokain ve 2,7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler S.E. ve S.A. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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