10 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

10 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van'ın İpekyolu ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı.

İPEKYOLU, VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda İran uyruklu kişilerin, Şerefiye Mahallesi'ndeki evde düzensiz göçmenleri zorla tuttuğu ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

Evde göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen İran uyruklu Ş.V, R.A. ve M.G.K. ile 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, ifadelerinde İranlı şüphelilerin evde kendilerini zor kullanarak tuttuğunu, telefon ve paralarını aldıklarını anlattı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

10 düzensiz göçmen yakalandı

10 düzensiz göçmen yakalandı

10 düzensiz göçmen yakalandı

10 düzensiz göçmen yakalandı
AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Şans Oyunları Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kubilay Aka Meghan Markle Didem Arslan Yılmaz
Spor Sergen Yalçın
Tüm Haberler Aziz Sancar Namaz Vakitleri Vladimir Putin Rüya Tabirleri Gazeteler Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 10 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 10:45:46. #1.12#