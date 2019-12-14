Van'da 1 terörist yakalandı
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Van'da 1 terörist yakalandı

Van'da, polis ekipleri tarafından düzenlene operasyonda sağ olarak yakalanan 1 terörist, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

14.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 14.12.2019 09:51
Van'da 1 terörist yakalandı

'da, ekipleri tarafından düzenlene operasyonda sağ olarak yakalanan 1 terörist, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak çalışmalarının aralıksız devam ettiği ifade edilerek, "Yapılan çalışmalar kapsamında; PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına katılım yapan 1 örgüt mensubuna yönelik yapılan teknik ve fiziki takip çalışması sonrası; 9 Aralık 2019 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına örgüt mensubunun üst ve ikamet aramasında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan örgüt mensubu hakkında hazırlanan tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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: Van'da 1 terörist yakalandı
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