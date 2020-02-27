Van'da 1 terörist sağ olarak yakalandı
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Van'da 1 terörist sağ olarak yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince Başkale ilçesinde Cesur Başkale kod adlı Vedat Şeker isimli teröristin silahı ile birlikte sağ olarak yakalandığını açıkladı.

27.02.2020 17:25 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:25
Van'da 1 terörist sağ olarak yakalandı

, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince Başkale ilçesinde Cesur Başkale kod adlı Vedat Şeker isimli teröristin silahı ile birlikte sağ olarak yakalandığını açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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