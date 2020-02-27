Van'da 1 terörist ikna edilerek teslim oldu
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Van'da 1 terörist ikna edilerek teslim oldu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin girişimleri sonucu PKK'lı 1 terörist, ikna edilerek teslim oldu.

27.02.2020 12:27 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:27
Van'da 1 terörist ikna edilerek teslim oldu

İl Komutanlığı ekiplerinin girişimleri sonucu 'lı 1 terörist, ikna edilerek teslim oldu.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; ailesi ve kendisi ile ikna çalışmaları yürütülen 1 BTÖ mensubunun, 26 Şube 2020 günü Hakkari İli Derecik İlçesine teslim olması sağlanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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