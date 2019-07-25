Van'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
İç güvenlik operasyonları kapsamında Van kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi.
İç güvenlik operasyonları kapsamında Van kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Van'ın Erciş kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen S¸ehit Jandarma Er Eyu¨p Öksüz Operasyonu'nda 1 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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