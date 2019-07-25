Van'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında Van kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi.

Van'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında Van kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Van'ın Erciş kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen S¸ehit Jandarma Er Eyu¨p Öksüz Operasyonu'nda 1 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et