VAN'DA, 1 MİLYON 700 BİN KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ
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VAN'DA, 1 MİLYON 700 BİN KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

VAN'DA, 1 MİLYON 700 BİN KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlamak için ekildiği belirtilen 1 milyon 700 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

VAN'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlamak için ekildiği belirtilen 1 milyon 700 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesi Yalınca Mahallesi'nin Tüzek Mezrası kırsalında PKK/KCK terör örgütüne finans sağlamak amacıyla Hint keneviri ekildiği ihbarını aldı. İhbar üzerine bölgede düzenlenen operasyonda, 1 milyon 700 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirler, numune alındıktan sonra Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verilip imha edildi.

Keneviri eken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

VAN'DA, 1 MİLYON 700 BİN KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ
VAN'DA, 1 MİLYON 700 BİN KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ
VAN'DA, 1 MİLYON 700 BİN KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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VAN'DA, 1 MİLYON 700 BİN KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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