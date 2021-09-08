VAN'DA, 1 MİLYON 700 BİN KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

VAN'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlamak için ekildiği belirtilen 1 milyon 700 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.