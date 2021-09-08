Van'da 1 milyon 700 bin kök hint keneviri ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda PKK/KCK terör örgütünün finansman sağlamak amacıyla ektiği değerlendirilen 1 milyon 700 bin kök hint keneviri ele geçirildi.