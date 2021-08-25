Van'da 1 milyon 200 bin yavru balık suyla buluştu
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Van'da 1 milyon 200 bin yavru balık suyla buluştu

Van'da 1 milyon 200 bin yavru balık suyla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında Van genelinde 14 göl, gölet ve barajlarda 1 milyon 200 bin yavru sazanın suyla buluşması renkli görüntüler oluşturdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında Van genelinde 14 göl, gölet ve barajlarda 1 milyon 200 bin yavru sazanın suyla buluşması renkli görüntüler oluşturdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında Tarım ve Orman Van İl Müdürü İbrahim Görentaş'ın organizasyonunda "Van İlindeki Su Kaynaklarının Balıklandırılması" adlı proje gereği, Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde yer alan Keban Su Ürünleri İşletmesinde üretilen balıklar Van İl Müdürlüğüne getirildi. İl Müdürlüğü ekipleri tarafından tanktaki yavru balıklar oksijen bastırılmış şeffaf poşetlere konularak Erciş, Özalp, Saray, Çaldıran, Muradiye, Gürpınar ve İpekyolu, ilçelerine gönderilerek toplam 14 adet göl, gölet ve barajlarlara bırakıldı. Sıhke ve Zernek Barajındaki balıklandırma çalışmalarına Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Abdulkerim Yücel ve Balıkçılık Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir katıldı.

"3 YILDA 1 MİLYON 530 BİN PULLU SAZAN BALIĞI YAVRUSU BIRAKILDI"

Balıklandırma çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan İl Müdür Yardımcısı Abdulkerim Yücel, "Su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele dayalı balıklandırma metodunun uygulanması amacıyla Bakanlığımız tarafından 2012 yılından beri yürütülmekte olan balıklandırma projesi gereği, 2019 yılında 19 su kaynağımıza 250 bin, 2020 yılında 12 su kaynağımıza 180 bin ve bu yıl ise 14 su kaynağımıza 1 milyon 200 bin ve son 3 yılda su kaynaklarımıza toplam 1 milyon 530 bin pullu sazan balığı yavrusu salındı" dedi.

"GÖL, GÖLET VE BARAJLAR BALIKLANDIRILACAK"

Van'da bulunan tüm su kaynaklarının balıklandırılacağını ifade eden Yücel, "Önümüzdeki yıllarda da devam edecek olan balıklandırma çalışmaları bölge halkına ekonomik getirisinin yanı sıra çeşitli balıkçıl kuşların da uğrak yeri olmasıyla tür çeşitliliği artacaktır. Van ilimizde balık olmayan veya stok miktarı azalan ve balıklandırmaya uygun olan tüm su kaynaklarımızı balıklandıracağız. Balıklandırma çalışmalarının amacının göletlerin daha verimli kullanılması ve ekonomik getirisinin arttırılması olduğunu, yapılan çalışmaların göletlerdeki balık stoklarını arttıracağını ve Van ilinin ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesinin de amacının mevcut popülasyonun korunması ve devamlılığının sağlanması olduğu, Ayrıca yeni açılan kaynakların en verimli şekilde değerlendirilmesi amacıyla göl, gölet ve barajlar balıklandırılacaktır" diye konuştu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan kuraklıkla ilgili de konuşan Yücel, "Son bir yılda meydana gelen kuraklık nedeniyle kuruyan göletler balıkları da etkiledi. Balıklandırma çalışmalarını bu yıl bir çok noktada kuraklık nedeniyle gerçekleştiremedik, inşallah bundan sonra ki süreçte kuraklık sorunu biter, çiftçi ve tarımla geçimlerini sağlayan vatandaşlarımızda rahat eder" şeklinde konuştu.

(Yunus Tuğrul/İHA)

Van'da 1 milyon 200 bin yavru balık suyla buluştu
Van'da 1 milyon 200 bin yavru balık suyla buluştu
Van'da 1 milyon 200 bin yavru balık suyla buluştu
Van'da 1 milyon 200 bin yavru balık suyla buluştu
Van'da 1 milyon 200 bin yavru balık suyla buluştu
Van'da 1 milyon 200 bin yavru balık suyla buluştu
Van'da 1 milyon 200 bin yavru balık suyla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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