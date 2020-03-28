Van'da 1 mahalle ile 2 mezra karantina altın alındı
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Başkale, Çatak, Van

Van'da 1 mahalle ile 2 mezra karantina altın alındı

Van'da 1 mahalle ile 2 mezra karantina altın alındı Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesine bağlı Çemik ve Tellikaya mezrası, korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.

28.03.2020 19:44 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:45
Van'da 1 mahalle ile 2 mezra karantina altın alındı

Van'da 1 mahalle ile 2 mezra karantina altın alındı

VAN - Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesine bağlı Çemik ve Tellikaya mezrası, korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.

Korona virüs salgını sonrasında virüsün yayılmasını önlemek için alınan önlemler devam ediyor. İstanbul'dan Van'ın Başkale ilçesine bağlı İran sınırında bulunan Esenyamaç Mahallesi'ne gelen bir vatandaşın rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalede şahısta korona virüs tespit edilmesi üzerine ilgililer hemen harekete geçerek güvenlik güçleri mahallenin giriş çıkışlarını kapatarak karantinaya aldı.

Öte yandan Çatak ilçesi Alacayer Mahallesine bağlı Tellikaya ve Çemik mezrası, Tellikaya mezrasındaki bir vatandaşta korona virüs tespit edilmesi sonucu bu iki mezra da karantinaya alındı.

Van'da 1 mahalle ile 2 mezra karantina altın alındı

Kaynak: İHA

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Van'da 1 mahalle ile 2 mezra karantina altın alındı

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