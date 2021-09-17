Van'da 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Haberler
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Van'da 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi

AA / Özkan Bilgin - Haberler | Güncel
Van'da 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesindeki metruk bir yapıda 1 kilogram metamfetamin ele geçirilldi.

Van'ın Çaldıran ilçesindeki metruk bir yapıda 1 kilogram metamfetamin ele geçirilldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, metruk bir binada, uyuşturucu madde arama köpeği "Paten" ile arama gerçekleştirdi.

Aramada, binanın baca kısmına gizlenmiş 1 kilogram metamfetamin bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA / Özkan Bilgin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Van'da 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Haberler
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