Van'da 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesindeki metruk bir yapıda 1 kilogram metamfetamin ele geçirilldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, metruk bir binada, uyuşturucu madde arama köpeği "Paten" ile arama gerçekleştirdi.

Aramada, binanın baca kısmına gizlenmiş 1 kilogram metamfetamin bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.