Van'da 1 kilo eroin ele geçirildi Van'ın Erciş ilçesinde araziye gömülü 1 kilo eroin ele geçirildi.

Van'ın Erciş ilçesinde araziye gömülü 1 kilo eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda ilçenin Örene Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği "Resif"in de kullanıldığı aramada, araziye gömülü 1 kilo eroin bulundu.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA