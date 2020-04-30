Van'da 1 kilo Afyon sakızı ele geçirildi
Van'ın Gürpınar ilçesinde 1 kilo Afyon sakızı ele geçirildi.
30.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:38
Van'ın Gürpınar ilçesinde 1 kilo Afyon sakızı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Ekipler ilçede dün şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta bulunan yolcu ve şoförün üst aramasında kemer altına gizlenmiş 1 kilogram Afyon sakızı bulundu.
İki şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA