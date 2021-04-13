Van'da 1 kilo 622 gram eroin ele geçirildi
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Van'da 1 kilo 622 gram eroin ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel
Van'da 1 kilo 622 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde araziye bırakılmış 1 kilo 622 gram eroin bulundu.

Van'ın Başkale ilçesinde araziye bırakılmış 1 kilo 622 gram eroin bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik ile Koçdağı Piyade Hudut Karakolu ekipleri, ilçenin Koçdağı Mahallesi Hudut Yolu bölgesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, araziye terk edilmiş 1 kilo 622 gram eroin ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur

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