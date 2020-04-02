Van'da 1 kilo 400 gram eroin ele geçirildi Van'ın İpekyolu ilçesinde 1 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde 1 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, ilçenin Şerefiye Mahallesi'nde bir şüpheliye ait eve operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, 1 kilo 400 gram eroin, 20 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA