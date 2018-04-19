Van'da 1. Evlilik ve Hediyelik Eşya Fuarı

Van'da, New İpekyolu Fuarcılık ve Organizasyon tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen 'Evlilik ve Hediyelik Eşya Fuarı', kapılarını ziyaretçilere açtı.

Van Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen fuara AK Parti Van İl Başkanı Kayahan Türkmenoğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, firma yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Açılışta bir konuşma yapan AK Parti Van İl Başkanı Kayahan Türkmenoğlu, Van'da fuarların giderek ön plana çıktığını ifade ederek, temel hedefin bu fuarları uluslararası alana taşımak olduğunu söyledi. Türkmenoğlu, "Fuar merkezi bizim için büyük bir şanstır. Daha önce çadırlarda yapılan fuarlar, bugün devasa bir kongre merkezinde yapılıyor. Eskiden Van'da tek fuar varken, şimdi her ay bir fuar var. Bu da Van'ın zenginleştiğinin, büyüdüğünün ve gerçek manada bir çekim merkezi olduğunun bir ifadesidir. Fuarlar ilimizin tanıtımına katkı sunmasının yanında elbette ki sektörel anlamda bizim için bir tanıtım vesilesidir. Tabi katılımın bol olması, buraya gelen insanların mutlu olması lazım. Temel amacımız bu fuarları uluslararası alana taşımaktır. Gönül arzu eder ki şehrimizde de büyük katılımların olmasıdır. İnşallah bundan sonraki fuarlarımız, daha katılımlı ve daha güzel olacaktır. Bu fuarın Van'ımıza, düzenleyenlere, katılımcı firmalara hatırlı olmasını diliyorum" dedi.

New İpekyolu Fuarcılık ve Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Faysal İnan da, firma olarak ilk kez fuar açtıklarını belirterek, Van'ın fuarlar anlamında bir marka şehir olması yönünde çaba gösterdiklerini söyledi. İnan, "36 tanesi il dışından olmak üzere fuarımızda 100'ün üzerinde firma var. 25 tane iş kolunu burada bulundurduk. Bunun için çok yoğun bir reklam kampanyasını yürüttük. Dört gün boyunca şehirde araçları dolaştırdık. Altı arkadaşımızı, afişlerimizi giydirip şehirde dolaştırdık. 20 bin tane afiş dağıttık. TOKİ'lerden ve merkezden 12 hane araç kaldırıyoruz. Şehrimizin fuarlar anlamında marka şehir durumuna gelebilmesi için bütün gayretimizle çalışıyoruz. İnşallah halkımızın teveccühü ile bölgedeki en iyi fuarı gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Sahne kurulan fuarda defile düzenleyeceklerini de sözlerine ekleyen İnan, "Her akşam burada konserimiz olacak. Yerel sanatçılarımız, folklor ekibimiz sahne alacak. Ayrıca çekilişlerimiz de olacak. Ben bu anlamda tüm halkımızı fuarımıza bekliyorum" şeklinde konuştu.

Firma yetkilileri ise, fuarın ilk olması nedeniyle Van'ın kazanımına büyük katkı sunacağını ifade ederek, tüm halkı stantlara beklediklerini söylediler.

Fuarda su arıtma cihazı standını açan Gani Acar da, "Fuar ilk olduğu için inşallah iyi geçecek. Bu tür fuarların sürekli Van'da açılmasını istiyoruz. İlk gün olması nedeniyle başarılı bulduk. Sadece evlenecek olan çiftler, çeyiz alacak olanlar değil tüm halkın stantları gezmesini bekliyoruz" dedi.

İstanbul'dan gelip fuarda stant açan Organizatör İlkay Güvenç de, evliliklerin çok önemli olduğunun altını çizerek, "Yeni evlenecekler için tüm hizmetlerin sunulduğu ve aynı zamanda indirimlerden de yaralanabilecekleri bir alandır. Umudumuz diğer yıllarda da bu tür fuarların daha fazla yapılmasıdır. Ancak bu biraz da halkın desteği ile olur. Ne kadar çok katılım olursa, gelişime daha açıktır. Bizim gibi farklı şehirden gelip burada stantlar kurulabilir" şeklinde konuştu.

Fuarda stantları gezen Nur Özçelik adlı vatandaş ise, "Bu tarz fuarların Van'da gerçekleşmesi gerçekten çok güzel bir şey. Van'ın gelişimi açısından da çok önemli bir faktör. Çünkü evlenecek olan bireylerin sürekli farklı yerlere gidip gezmesi çok yorucu olabiliyor. Burada her şeyin bir arada toplanması gerçekten çok güzel bir şey. Aradığımız her şeyi burada bulabiliyoruz. Ben bu anlamda böyle bir fuarı burada düzenleyen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kurdele kesiminin ardından stantları gezen protokol, firma yetkililerinden bilgiler aldı. - VAN