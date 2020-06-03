Van'da 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi Van'ın Gevaş ilçesinde 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Van'ın Gevaş ilçesinde 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, Van-Bitlis kara yolundaki Balaban Yol Kontrol Noktasında şüphe üzerine bir yolcu otobüsü durduruldu.

Yapılan aramada, bir yolcunun üzerinde 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA