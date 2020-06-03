Van'da 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Gevaş ilçesinde 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.
03.06.2020 10:39 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:39
Van'ın Gevaş ilçesinde 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda, Van-Bitlis kara yolundaki Balaban Yol Kontrol Noktasında şüphe üzerine bir yolcu otobüsü durduruldu.
Yapılan aramada, bir yolcunun üzerinde 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.
Kaynak: AA