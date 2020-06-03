Van'da 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Van'da 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Gevaş ilçesinde 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Van'da 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
03.06.2020 10:39 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:39

Van'ın Gevaş ilçesinde 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, Van-Bitlis kara yolundaki Balaban Yol Kontrol Noktasında şüphe üzerine bir yolcu otobüsü durduruldu.

Yapılan aramada, bir yolcunun üzerinde 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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