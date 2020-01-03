Van çuvallar içerisinde 86 kilo eroin ele geçirildi
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Van çuvallar içerisinde 86 kilo eroin ele geçirildi

Çuvallar içerisinde 86 kilo eroin ele geçirildiVan'da polis ekipleri, şüphe üzerine sürücüsünü durdurduğu kamyonette arama yaptı.

03.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:53

Çuvallar içerisinde 86 kilo eroin ele geçirildi

'da ekipleri, şüphe üzerine sürücüsünü durdurduğu kamyonette arama yaptı. köpeği 'Oscar' ile yapılan detaylı aramada, bagajda bulunan 3 çuval içinde, 86 kilo 40 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Halilağa Mahallesi'nde devriye görevi sırasında, şüphe üzerine kamyonet sürücüsünü durdurdu. Kamyonette, narkotik köpeği 'Oscar' ile detaylı arama yapıldı. Bagajda bulunan 3 çuval içinde, 86 kilo 40 gram eroin ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü, gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA

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: Van çuvallar içerisinde 86 kilo eroin ele geçirildi
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