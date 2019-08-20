Van Cumhuriyet Savcısı Köker evlendi

20.08.2019 14:40

Van Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı İsmail Köker, öğretmen Sevinç Doğu ile dünya evine girdi.

Van Adliyesi'nde görev yapan ve aslen Yunaklı olan Cumhuriyet Savcısı İsmail Köker eğitim camiasından öğretmen Sevinç Doğu ile yaşamını birleştirdi.

Çiftin nikahını Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan kıydı.

Adana ve Van'daki hakim ve savcıların da katıldığı nikah töreninde çiftin şahitliğini ise Yunak Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Coşkun ile Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan yaptı.

İşcan, evlilik cüzdanını geline verirken çifte mutluluklar diledi.

Düğün töreni pasta kesimiyle sona erdi.

Kaynak: AA