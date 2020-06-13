Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez kan bağışında bulundu
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Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez kan bağışında bulundu

Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyalarına Van'da destekler sürüyor.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez kan bağışında bulundu
13.06.2020 11:23 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:21

Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyalarına Van'da destekler sürüyor.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ve Ceza İnfaz Kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı Soner Erden de Kızılay Kan Merkezi'ne gelerek kan bağışında bulundu.

Sosyal sorumluluğu yerine getirmek için kan bağışında bulunduklarını belirten Dönmez, "Bir kan bağışı üç insanın hayatını kurtarıyor. Kızılay'ın kan stoklarının azaldığı şu günlerde tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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