Van Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez, infaz koruma memurlarıyla iftar yaptı

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, öğrenci yurdunda izolasyona tabi tutulan infaz koruma memurlarıyla iftar yaptı.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, öğrenci yurdunda izolasyona tabi tutulan infaz koruma memurlarıyla iftar yaptı.

Van'da cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmalarını sağlamak amacıyla infaz koruma memurlarına yönelik başlatılan izolasyon süreci devam ediyor.

Başsavcı Dönmez, Van Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı ve İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Soner Erden, Fatih Dultan Mehmet Anadolu Lisesi Öğrenci Yurdunda kalan infaz koruma memurlarını ziyaret etti.

Sosyal mesafe kurallarının titizlikle uygulandığı programda memurlarla sohbet eden, izolasyon süreciyle ilgili değerlendirmelerini ve taleplerini soran Dönmez, gösterdikleri fedakarlıktan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA