Van Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs açıklaması Açıklaması Van Cumhuriyet Başsavcılığı, bugüne kadar başsavcılığa bağlı Ceza İnfaz Kurumlarındaki tutuklu ve hükümlüler ile görevli personellerde pozitif çıkan koronavirüs testinin bulunmadığı bildirildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, bugüne kadar başsavcılığa bağlı Ceza İnfaz Kurumlarındaki tutuklu ve hükümlüler ile görevli personellerde pozitif çıkan koronavirüs testinin bulunmadığı bildirildi.

Başsavcılık Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamada, Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüsten korunmak amacıyla, başsavcılığa bağlı M tipi, Açık, T tipi, Yüksek Güvenlikli ve F tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumlarında Adalet Bakanlığının tavsiyeleri uyarınca tutuklu ve hükümlülerin sağlık durumlarının hassasiyetle takip edildiği belirtildi.

Ceza İnfaz Kurumları arasındaki nakillerin ertelendiği, iş yurtları kapsamında dışarıdan gelen hükümlülerin diğer hükümlülerden ayrıldığı, bulaşıcı hastalık belirtisi olan hükümlü ve tutukluların tedavilerinin yapıldıktan sonra kuruma alındığı, tüm ceza infaz kurumlarında görüşlerin ertelendiği aktarılan açıklamada, görevli personel dahil kurumlara giren herkesin gerekli sağlık kontrolünün yapıldığı, aile görüşme odalarının kullanılmasının da ertelendiği ifade edildi.

Adalet Bakanlığının aldığı tedbirler kapsamında, Ceza İnfaz Kurumları ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğündeki tüm faaliyetlerin nisan ayı sonuna kadar ertelendiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ceza İnfaz Kurumlarımızda ve adliyemizde dezenfeksiyon ve temizlik işleri rutin olarak yerine getirilmektedir. Ring ve servis araçları başta olmak üzere bütün araçlar her kullanımdan sonra temizlenerek dezenfekte edilmektedir. Hijyen noktasında farkındalığın artırılması amacıyla Ceza İnfaz Kurumlarımızdaki personellerimize gerekli eğitim verilmiş, kurum içinde afişler asılarak duyurular yapılmıştır. Ceza İnfaz Kurumlarımıza ilk kabul işlemleri esnasında hastalık belirtisi gözlemlenen tutuklu ve hükümlüler hastaneye sevk edilerek, sağlık raporları doğrultusunda ceza infaz kurumlarımıza kabul edilmiştir. Hastalık belirtisi gözlemlenmeyen ilk kez kurumlarımıza gelen tutuklu ve hükümlüler de imkanlar dahilinde 14 gün süreyle ayrı bir bölümde tutulmaktadır."

İlk kabul işlemleri esnasında tutuklu ve hükümlülerin son dönemde yurt dışına gidip gitmediklerinin tespit edilerek, yüksek ateş, öksürük gibi rahatsızlıkları gözlemlenenlerin hastaneye sevklerinin sağlandığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

"Kurumlarımızda tutuklu ve hükümlülerde ve personelimizde herhangi bir koronavirüs testi pozitif çıkmamıştır. Bütün ceza infaz kurumlarımıza yeteri kadar ateş ölçer, dezenfektan ve temizlik malzemesinin temini sağlanmıştır. Salgın ihtimaline karşı bütün ceza infaz kurumlarımızda ilk müdahale esnasında gerekli tulum, maske, eldiven, gözlük, galoş, bone ve sıhhi önlük ihtiyaçları giderilmiştir. Ceza İnfaz Kurumlarımızdaki tüm personelin kurumdaki görevlerinden hemen sonra öğrenci yurtlarında kontrol altında tutulmuş, söz konusu hastalığın bulaşmasını engellemek amacıyla evlerine gidişlerine izin verilmemiştir. Söz konusu salgın hastalıkla mücadele konusunda Van Adliyesi'nde ve Van ilinde bulunan tüm ceza infaz kurumlarında gerekli tedbirleri en hassas şekilde alınmıştır."

Kaynak: AA