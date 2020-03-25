Van Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs açıklaması Açıklaması
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Başsavcı, Van, Güncel

Van Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs açıklaması Açıklaması

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya paylaşım platformlarında "Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda koronavirüs tehdidine karşı 100 kişi için 2 kutu dezenfektan bırakıldığı ve maskelerin ücretli verildiği" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

25.03.2020 18:14 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:14
Van Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs açıklaması Açıklaması

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya paylaşım platformlarında "Van Yüksek

Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda koronavirüs tehdidine karşı 100 kişi için 2 kutu

dezenfektan bırakıldığı ve maskelerin ücretli verildiği" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılık Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamada, kentteki Ceza İnfaz Kurumlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bedeli kurumların genel bütçe ödeneğinden karşılanmak üzere hükümlü ve tutukluların koğuş temizliği ile kullanımları için sıvı sabun ile çamaşır suyunun temin belirtildi.

Ceza infaz kurumlarında barındırılan hükümlü ve tutukluların herhangi bir sebeple oda dışına çıkmaları gerektiğinde ücretsiz maske ve eldivenin kurum idaresince verildiği aktarılan açıklamada, rutin aralıklarla Ceza İnfaz Kurumunun tüm alanlarının salgına karşı ilaçlandığı ve temizliğinin yapıldığı vurgulandı.

Ziyaretçi kabul, mahkum kabul girişleri, personel giriş alanları, açık ve kapalı görüş mahalleri, koridorlar, yemekhaneler, bireysel ve grup çalışma salonları, telefon ahizeleri, kapı kolları, turnike ve x-ray girişleri, lavabolar ve diğer tüm ortak alanların dezenfeksiyonunun sağlandığı, sıvı dezenfektan ile sabunların eksik edilmediği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hükümlü ve tutukluların geçiş yaptıkları koridorlarda ulaşımı herkes tarafından kolay olacak şekilde ve uygun yerlerde sıvı dezenfektanlar yerleştirilmiş, bütün tutuklu ve hükümlülerin kullanması sağlanmıştır. Ceza infaz kurumlarımıza giriş yapacak tüm personel ve dışarıdan giriş yapan herkesin ateş ölçer ile ateşinin ölçümü yapılmış, yüksek ateş tespit edilen kişiler kurum müdürlüğüne bilgi verilerek sağlık kuruluşlarına yönlendirilmiştir. Tutuklu ve hükümlülerin virüs salgını nedeniyle kısıtlanan haftalık ziyaretler yerine, Adalet Bakanlığımızın talimatı ile haftalık bir kez olan telefonla aileleriyle görüşmeleri haftada 2 kez yapılmak üzere artırılmış ve telefon görüşleri esnasında şahsi temizlikleri ve telefon ahizelerinin temiz kullanımı için antibakteriyel ıslak mendiller verilmiştir."

Tutuklu ve hükümlülerin temel ihtiyaçlarının kurumca karşılandığı, bunun dışında bireysel önlem almak isteyenler için ürünlerin kurum kantininde satıldığı ifade edilen açıklamada, "Gündem oluşturmak ve kamu kurumlarını hedef alıp lekeleme çabası içinde hareket amacıyla habere konu olan asılsız iddiaların aksine ceza infaz kurumlarımızda bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için gerekli tedbirlerin tamamı yerine getirilmiş ve kurallara uyulması hususunda personel bilgilendirilmiştir. Takibi titizlikle yapılmaktadır." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

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