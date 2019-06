VAN Çocuk gelin Sentene Polat'ın hayatı belgesel oldu

Çocuk gelin Sentene Polat'ın hayatı belgesel oldu

Van'ın Erciş ilçesinde henüz 13 yaşındayken ailesinin dini nikahla evlendirdiği Sentene Polat (42), uzun yıllar süren tedavi sonucu dünyaya getirdiği bebeğini 5 aylıkken böbrek yetmezliğinden kaybetti. Eşi İrfan Polat'ın birikimleriyle satın aldıkları arsayı okul yapımı için bağışlayan Sentene Polat'ın hayat hikayesi ise belgesel oldu. Yönetmen Mahmure Vaizoğlu tarafından hazırlanan belgesel, 2020 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gösterime girecek.

Van'a 150, Erciş ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Karlıyayla Mahallesi'nde yaşayan Sentene Polat, henüz 13 yaşındayken İrfan Polat ile dini nikahla evlendirildi. Sentene Polat, aradan geçen zaman içerisinde çocuk sahibi olmayınca Van'da tedavi olmaya başladı. Ancak olumlu sonuç alamayınca eşiyle birlikte tedavi olabilmek için İstanbul'a gitti. Tüp bebek tedavisiyle hamile kalan Polat, Yağmur adını verdiği kız çocuğu dünyaya getirdi. Ancak Polat, 5 aylık bebeğini böbrek yetmezliği nedeniyle kaybetti.

BİRİKİMLERİNİ EĞİTİM İÇİN BAĞIŞLADILAR

Acı olaydan sonra eşinin aylarca İstanbul'da çalışıp biriktirdikleriyle mahallede aldıkları arsaya Milli Eğitim Müdürlüğü okul yapma talebinde bulundu. Polat çifti ise arsayı satmak yerine okul yapımı için bağışlama kararı aldı. Mahallede yapılan ve 140 öğrencinin öğrenim gördüğü okul 2012 yılında faaliyete geçti. Çift okulla bağlarını koparmadı ve her gün okula gidip gelmeye ve çocuklarla ilgilenmeye başladı.

EVLİLİĞİN NE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM

Okuldaki bütün çocukları kendi çocukları gibi gördüklerini belirten Sentene Polat, Karlıyayla Köyü'nde doğup büyüdüm ve 13 yaşında evlendim. Evliliğin bile ne olduğunu bilmiyordum. Düğün yapılacak tekrar babamın evine geri gideceğim diye düşünüyordum. Fakat eşim çok yardımcı oldu. Bu süreçte sürekli bana destek çıktı. Aradan geçen zaman içinde çocuk sahibi olamadım ve Van'da tedavilere başladım. Burada bir sonuç çıkmayınca İstanbul Büyükada'ya gittim ve tedavi oldum. Bir kız çocuğum oldu adını da Yağmur koydum. Fakat 5 aylıkken börek yetmezliğinden vefat etti dedi. Yetkililerin arsayı almak için kendilerine geldiklerinde eşiyle birlikte bağışlama kararı aldıklarını belirten Polat, Eşim köyden ayrılıp İstanbul'a gitti. 7 ay çalışarak birikimiyle bu arsayı aldı. Daha sonra milli eğitim yetkilileri bu arsayı bizden okul yapımı için satmamızı istedi. ve eşimle birlikte düşündük ve arsayı satmak yerine onlara bağışladık. ve bu arsaya bir ortaokul yapıldı. Bizde her gün gelip okulun kapısını açıp okula gözümüz gibi bakıyoruz. Bu okulda 140 öğrenci var hepsi benim çocuğum gibidir. İstiyorum ki bütün çocuklar okuyup meslek sahibi olsunlar dedi.

HAYATI BELGESEL OLDU

Bu arada yönetmen Mahmure Vaizoğlu, Polat çiftiyle İstanbul'da tanıştı. Sentene Polat'ın hayat hikayesinden çok etkilenen Vaizoğlu, belgesel çalışması için kolları sıvadı. Çekimler için ekibiyle Karlıyayla Mahallesi'ne gelen Vaizoğlu Sentene Polat'ın yaşam hikayesinin herkese örnek olması amacıyla bu belgeseli çekma karırı aldıklarını söyledi. Sentene'nin tedavi olmak için İstanbul'a geldiği dönemde tanıştıklarını belirten Vaizoğlu, Sentene, mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayan, yaşam dolu, çok güçlü bir kadın. Ondan ilham aldık ve BNP Paribas Cardif'in de desteği ile bu hikayenin gün yüzüne çıkmasını istedik. Belgeselimiz T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca da destek görüyor. Köydeki koyunlarını satmış ve tüp bebek tedavisi olmak için İstanbul'a gelmişti. Hikayesi çok etkiledi beni. Senetene ile görüştüm ve dedim ki seni sadece biz tanımayalım seni bir dünya insana tanıtalım dedim. Ben de hikayeyi yazmaya başladım. Çekimleri özellikle karne günü yapalım da çocukların karne sevincine ortak olalım istedik. Çocuklar okusun çocuklar gelinler olmasın istedik. Karlıyayla çekimleri bitti fakat bir kış çekimleri daha var. Sonra Sentene'nin İstanbul'daki tedavi sürecini de göstermek istiyoruz dedi.

Çiftin birikimlerini okul yapımı için bağışlamalarının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Vaizoğlu, Köyden bir kadının umutlarının, anne olma umudunun peşinden koşması 13 yaşında çocuk gelin olmasının kedisine verdiği zorlukları aşması ve bunda eşinin desteği ve yarınları düşünmeleri çok güzel bir düşünce. Kendilerinin biriktirerek aldığı arsayı yarınları çocukları düşünerek, çocuklar okusun, çocuk gelinler olmasın diye bağışlayıp okul yapılmasına vesile olmaları bizim için çok önemliydi. Anneler günü haftasında Mimar Sinan Üniversitesi ekibi tarafından çekimlerine başlanan belgeselin, 2020 yılında kadınlar gününde gösterime girmesini planlıyoruz. Van'da da bir gösterim yapacağız. Ulusal ve uluslararası festivallerle birlikte filmin de yolculuğu başlamış olacak. Bize bu yolculukta destek olan herkese çok teşekkür ediyorum dedi.

'EŞİME HEP DESTEK OLDUM'

Sentene Polat'ın eşi İrfan Polat ise mahallerinde yapılan bu okulu gördüklerinde çok mutlu olduklarını söyledi. Polat, Ben okumadım ve köydeki çocuklar okusun diye böyle bir şey yaptık. Geçenlerde hastaneye gittim ve buradan mezun olan ve liseye devam eden bir kız öğrenicinin hastanede staj yaptığını gördüm. O kadar çok sevindim ki duygularımı anlatamam. Buradakiler hepsi benim çocuklarım gibi hepsini çok seviyorum. Eşime de her zaman çok destek oluyorum. Onu hiçbir zaman yalnız bırakmam diye konuştu.

Kaynak: DHA