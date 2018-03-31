Van Cevdet Yılmaz Türkiye, Ekonomideki Büyümede Çin ve Hindistan'ı Geride Bıraktı-Hd

Cevdet Yılmaz: Türkiye, ekonomideki büyümede Çin ve Hindistan'ı geride bıraktı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'de ekonomide yüzde 7.4'lük bir büyüme sağlandığını belirterek, "Türkiye ekonomisi, dünya ekonomisinin yüzde 85'ini oluşturan G20 ülkeleri içerisinde birinci sırada büyümesini tamamladı. Çin ve Hindistan gibi ülkeleri geri bırakan bir büyüme oranı yakaladık. Geçen yıl Avrupa Birliği içerisinde en büyük büyümeyi, Türkiye sağladı" dedi.

AK Parti Genel Başkanı Yılmaz, Van'daki işadamlarıyla bir otelde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin ekonomideki büyüme hızının Çin ve Hindistan gibi ülkeleri geride bıraktığını belirterek şunları söyledi:

"Türkiye ekonomisi, geçen dünya ekonomisinin yüzde 85'ini oluşturan G20 ülkeleri içerisinde birinci sırada büyümesini tamamladı. Ekonomide yüzde 7.4 büyüme sağladı. Çin ve Hindistan gibi ülkeleri geri bırakan bir büyüme oranı yakaladık. Geçen yıl Avrupa Birliği içerisinde en büyük büyümeyi Türkiye sağladı. Avrupa'da bir tek İrlanda' var. Onun büyüklüğünü de takdir edersiniz. Tarımımızda yüzde 5'e yakın bir büyüme var. Sanayimiz ve hizmetlerimiz dahil, bütün sektörlerden kaynaklanan bir büyüme olduğunu görüyoruz. İhracatın, turizmin dış talebin de destek verdiği bir büyüme oldu. Sadece tüketimden kaynaklanan bir büyüme olmadı. Yatırımların da destek verdiği büyüme oldu. Özellikle geçen sene inşaat sektöründe önemli yatırımlar gördük. Son altı aylık dönemde ise sevindirici olan makine teçhizat yatırımlarında çok önemli bir artış yaşandığını yine rakamlardan görüyoruz. Bu büyümemiz aynı zamanda istihdam dostu bir büyüme oldu. Bu yılın ocak ayı ile geçen yılın ocak ayını mukayese ettiğiniz zaman 1 milyon 600 binin üzerinde ekonomimiz istihdam üretti. Bütün Avrupa'yı topladığınız zaman 500 milyondan fazla nüfus olmasına rağmen 2 milyon ek istihdam oluşturmuşlar. Biz 80 milyon nüfusumuzla 1 milyon 600 bini aşan ek istihdam oluşturduk. Bu gerçekten önemlidir. Buna biz kapsayıcı büyüme diyoruz. Bu durum sadece belli illerden kaynaklanan bir büyüme değil, bütün Türkiye'den kaynaklanan bir büyümedir. "

VAN'A BİR YILDA 500 BİN İRANLI TURİST GELDİ

Van'a geçen yıl 500 binin üzerinde İranlı turistin geldiğini anlatan Cevdet Yılmaz, "Bu durum, Van ekonomisin ne durumda olduğunu gösteren çok önemli bir göstergedir. Bu yıl turizm sezonunun Van'dan başlıyor olması çok güzel. Bu bölgelerimiz uzun bir zaman medyada farklı haberlerle gündem oldular. Şimdi yeni bir dönemdeyiz ve çok şükür çok daha güvenli bir ortamda farklı gelişmeleri görüyoruz. Güvenlikle ekonomi arasında çok güçlü bir bağ var. Güvenliğin olmadığı yerde, ekonomik gelişme ve kalkınma olmuyor. Güvenlik ve huzur ortamı olunca işte ne güzel meralarımız halkımıza açılıyor. Bu güvenli ortamda özellikle tarımda ve hayvancılığın Van'da geliştiğini göreceğiz. Güvenli bir ortam turizmin de alt yapısıdır. 2014 yılında yaşanan birtakım olumsuz hadiselerle İranlı turistlerin valizlerini alıp gittiğini çok net bir şekilde hatırlıyoruz. Şimdi daha bir güvenli bir ortamda yüz binlerce turist geliyor. Esnafımız kazanıyor, gençlerimiz yeni iş imkanlarına kavuşuyor. Güvenli bir ortam, sanayi yatırımları için de olmazsa olmazdır. Gerek Vanlı işadamlarının yatırım yapması gerekse de dışarıdan gelerek buraya yatırım yapmaları konusunda güvenli ortam önemlidir. Güvenli olmayan bir ortamda ne sermayeyi tutabilirsiniz, ne de yetişmiş elemanı tutabilirsiniz. Beyin göçü de olur, sermaye göçü de olur. Ama güvenli ortamınız varsa, dışarıdan beyin göçü alırsınız, sermayeyi de buraya çekersiniz" dedi.

VAN MÜZESİ,TURİZME AYRI BİR DEĞER KATACAK

Yılmaz, Van'da halihazırda 3 milyar Türk lirası değerinde bir kamu yatırımı yaptıklarını ifade ederek, "Bunun için yıllık ödeneğimiz 260 milyon Türk Lirası'dır. Buna birkaç ili de eklersek, bu rakam 4 milyar Türk Lirası'nı buluyor. Bunlar sadece başlangıç ödenekleridir. Yine Tuşba Devlet Hastanemiz bu sene yatırım programımıza girdi. Sadece bu yatırımın proje bedeli 60 milyon TL'dir. Yine Kuzey Van Gölü Selçuklu Bölgesel Bütünleşik Restorasyon Projemiz var. Bu da Van'ı yakından ilgilendiriyor. Sadece bu projenin tutarı 40 milyon Türk Lirası'dır. Geçmişte cazibe merkezleri programı kapsamında yaptığımız hizmetler var. Van ili genç nüfus olarak en büyük servetimizdir. Tekstilkent bu manemli bir projedir. Burada bin 600 istihdam sağlandı. Urartu Müzemiz Türkiye'nin en büyük müzesi olacak. Bu projemiz bitti, şimdi faaliyete geçecek. 1,5 milyon ziyaretçi ve 100 bin eser sergileme kapasitesi olan bir müzeden bahsediyoruz. Bu da Van'ın turizmine ayrı bir değer katacak. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Van ilimiz de diğer illerimiz gibi demokrasiye sahip çıktı. Çukur siyasetine hiçbir zaman izin vermedi. Van, çukurların kazılmadığı bir il oldu. İnşallah bu birlik ve beraberlik içerisinde Vanımızı hep beraber daha ileriye taşıyacağız" diye konuştu.

AKDAMAR ADASI YENİ PROJE İLE HAYAT BULACAK

Daha sonra Van Valiliğini ziyaret eden Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, hükümetin destekleriyle Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte yapılan hizmetler ve önümüzdeki dönemlerde yapılacak olan projeleri anlattı.

Yılmaz, 2016 yılında belediye yatırımlarının sadece yüzde 30'u hizmetlere tahsis edildiğini, 2017 yılında bu rakamın yüzde 60'a çıktığını kaydederek, "Tutar olarak söylersek, 138 milyon TL'den 2017 yılında 369 milyon TL'ye yükselmiş. Yani oranın da çok ötesine giden bir yatırım önceliğinin olduğunu görüyoruz. Bu aslında şunu gösteriyor. Van, geçmişten bu yana uzun yıllardır hizmete hasret kalmıştı. Bunlar telafi edilmeye çalışılıyor. Özellikle Van'da sıcak asfalt konusunda bir sıçrama yapılmış durumda. Kırsal kesimlerde 650 kilometre, Büyükşehir Belediyesi olarak da geçen yıl toplam 960 kilometre asfalt çalışması yapılmış. Maalesef bugüne kadar Van Gölü'ne hala arıtılmamış su karışıyor. Bu büyük değerini maalesef geçmiş belediyecilik anlayışı koruyamadı. Şimdi yeni yapılan bir proje var. Atıksu arıtma tesisi ihalesi yapılmış durumda. 88 milyon TL'ye ihale edilmiş bir proje. Van Gölü'nün geleceği adına çok çok hayati bir proje. Bu projeyi uygulayan sayın Valimizi ve Büyükşehir kayyumumuzu tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.