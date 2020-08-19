VAN Çay ikramını geri çeviren Vali Bilmez Kurumlarda yasakladık, pandemi sonrasına bırakın
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VAN Çay ikramını geri çeviren Vali Bilmez Kurumlarda yasakladık, pandemi sonrasına bırakın

Çay ikramını geri çeviren Vali Bilmez: Kurumlarda yasakladık, pandemi sonrasına bırakınVAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda dolaşarak, koronavirüs denetiminde bulundu.

19.08.2020 15:05 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:16

Çay ikramını geri çeviren Vali Bilmez: Kurumlarda yasakladık, pandemi sonrasına bırakın

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda dolaşarak, koronavirüs denetiminde bulundu. Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulamasını hatırlatan, çay ikramlarını kabul etmeyen Vali Bilmez, "Biz resmi kurumlarda yasakladık, lütfen siz de pandemi sonrasına bırakın" dedi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle tüm yurtta koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan denetimler sürerken, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ile kentin en kalabalık cadde ve sokaklarında denetim yaptı. Denetimlerini sosyal mesafeye dikkat ederek sürdüren Vali Bilmez, Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulamasını hatırlatıp, kullanılması önerisinde bulundu. Kalabalık olduğu için virüs riskinin en yoğun olduğu cadde ve sokakları söyleyen Bilmez, vatandaştan eve ekmek götürürken, beraberlerinde virüs taşımamalarını istedi.

'ÇAY İKRAMINI YASAKLADIK'

Denetim sırasında yapılan çay ikramlarını "Biz resmi kurumlarda yasakladık, lütfen siz de pandemi sonrasına bırakın" diyerek geri çeviren Vali Bilmez, "Ölümden korkmayan, denetimden korkmaz" dedi ve sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Pandemi bitinceye kadar denetimlerin devam edeceğini belirten Bilmez, şöyle konuştu:

"Yoğun olan bölgelerde denetimde bulunduk, bilgilendirmede bulunduk, vatandaşlarımızla sohbet ettik. Amacımız bu konuda duyarlılığı artırmak. Esnafımızın büyük bir kısmının kurallara uyduğunu gördük. Bundan da memnuniyet duyduk. Özellikle ilimizde yoğun bakımda yatan hastalarımızın yüzde 90'ı, 60 yaş üstündeki insanlardan oluşuyor. Bundan dolayı da eve giderken büyüklerimizle temasta dikkatli olmamız gerekiyor. Büyüklerimizin de acil işi olmadıkça Van merkeze gelmemelerini istiyoruz. Kentin en riskli alanlarını ana arterler oluşturuyor. Bunun için insanlarımızın duyarlı davranması gerekiyor. 65 yaşını doldurmuş veya 65 yaşında olan insanlarımızın düğünlere, nikahlara, mevlitlere gitmesi kesinlikle yasaklanmıştır. Bunların tespit edilmesi halinde haklarında hem adli hem de idari para cezası uygulanmaktadır. Ayıca pozitif olan vakalarımızın klinik bulgusu yoksa bunların tedavisi evde yapılmakta. Ayrıca temasta olduğu için filyasyon çalışmalarında tespit edilenlerde evlerinde izole edilmektedir. Bunun için de hem sağlık il müdürlüğü ekipleri, aile hekimleri, polis, jandarma ve gönüllüler sürekli denetimlerde bulunuyorlar. Pozitif olup evde tedavisi devam edenlerin ikametgahın dışına çıkmaları halinde haklarında 3 bin 500 TL idari para cezası hem de adli işlem yapılmaktadır. İzole olanlarında kendi ellerinde, kendi mahallelerinde kalmak zorundadır. Bu süreçte el ele vereceğiz ve bu hastalığı hep birlikte yeneceğiz. Van şimdiye kadar çok başarılı bir sınav verdi. Ama şimdi ise özellikle yaşlı kesimde karnemiz bozuk. Onun için büyüklerimizi, yaşlılarımızı muhafaza etmek için daha duyarlı davranacağız. Bütün sağlık çalışanlarımıza, kolluk görelilerimize ve kurallara uyan Van halkına, esnafına teşekkür ediyorum. Uymayanları da hep beraber uyaracağız."

VAN Çay ikramını geri çeviren Vali Bilmez Kurumlarda yasakladık, pandemi sonrasına bırakın

Kaynak: DHA

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