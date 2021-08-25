Van Çatak'ta gri kategorideki 'Rojin Amed' kod adlı Fidan Kurtpınar etkisiz hale getirildi
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Van Çatak'ta gri kategorideki 'Rojin Amed' kod adlı Fidan Kurtpınar etkisiz hale getirildi

Van Çatak'ta gri kategorideki 'Rojin Amed' kod adlı Fidan Kurtpınar etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı, 19 Ağustos'ta Van'ın Çatak ilçesinde etkisiz hale getirelen 3 teröristten birinin sözde Botan Eyaleti, Kato Jirka Bölgesinde suikastçı olarak faaliyet yürüten ve terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer alan 'Rojin Amed' kod adlı Fidan Kurtpınar olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 19 Ağustos'ta Van'ın Çatak ilçesinde etkisiz hale getirelen 3 teröristten birinin sözde Botan Eyaleti, Kato Jirka Bölgesinde suikastçı olarak faaliyet yürüten ve terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer alan 'Rojin Amed' kod adlı Fidan Kurtpınar olduğunu açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Van Çatak'ta gri kategorideki 'Rojin Amed' kod adlı Fidan Kurtpınar etkisiz hale getirildi - Haberler
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