Van Çatak'ta gri kategorideki 'Rojin Amed' kod adlı Fidan Kurtpınar etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 19 Ağustos'ta Van'ın Çatak ilçesinde etkisiz hale getirelen 3 teröristten birinin sözde Botan Eyaleti, Kato Jirka Bölgesinde suikastçı olarak faaliyet yürüten ve terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer alan 'Rojin Amed' kod adlı Fidan Kurtpınar olduğunu açıkladı.