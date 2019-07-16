VAN Çatak'ta 15 Temmuz şehitleri için rafting gösterisi yapıldı

Çatak'ta 15 Temmuz şehitleri için rafting gösterisi yapıldı (TEKRAR)

Van'ın Çatak ilçesinde belediye tarafından düzenlenen '15 Temmuz şehitleri için kürek çekmeye hazır msınız' etkinliği kapsamında, bir grup raftingci, Çatak çayında Türk bayrakları ile süsledikleri botlarıyla şehitlerin anısına gösteri yaptı.

Van'ın Çatak ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında raftingciler, 15 Temmuz şehitleri için kürek çekti.Türk bayrakları ile süsledikleri botlarıyla çatak çayında gösteri yapan raftingciler, sık sık 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganları atarak şehitleri andı. Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ın katıldığı rafting gösterisi, renkli görüntülere sahne oldu.

Başkan Şeylan, 251 şehidin verildiği 15 Temmuz'daki hain darbe planında, halkın hainlere karşı kahramanlık destanı yazdığını belirterek,15 Temmuz gecesi, eli kanlı Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain darbe girişimi ile Türk Milleti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında kenetlenmesi ile Cumhuriyet ve demokrasi tarihimizde unutulmayacak günler arasında yerini almıştır. O gece, tarih yazan tüm vatandaşlarımızı, gazilerimizi minnetle, ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi rahmetle ve duayla anarken Belediye olarak böyle bir etkinlik yaptık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum dedi.

Kaynak: DHA