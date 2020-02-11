11.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:56

Van-Çatak Karayolu, çığ riski nedeniyle araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor

VAN-Çatak ile Van-Bahçesaray Karayolu, düşen çığlar ve çığ riskleri nedeniyle, 3 gündür valilik kararıyla ulaşıma kapalı. Trafiğe kapatılan yolda bugün de araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmezken, 3 gün önce hastalaık nedeniyle hayatını kaybeden babası Ahmet Yabaş'ın cenazesine katılmayan Mehmet Yabaş, yolun bir an önce açılmasını istedi.

Van-Çatak ile Van-Bahçesaray Karayolu'nun 3 ayrı noktasına düşen çığ temizlemle çalışmaları sürerken, Çatak'a taziye ziyaretine giden vadandaşlara, aynı güzergah üzerinde bulunan Görentaş Jandarma Karakolu'nda, araçların giriş ve çıkışlarına güvenlik gerekçesiyle izin verilmiyor. Van Valiliği'nin kararıyla, olumsuz hava koşulları ve çığ riski nedeniyle 3 gündür trafiğe kapalı olan karayolunda, bugün de araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmedi. Yolda bekletilen Mehmet Yabaş, 3 gün önce vefat eden babası Ahmet Yabaş'ın cenazesine katılmadığını belirterek,"Yol çığdan dolayı kapalı olduğu için Çatak ilçesine babamın cenazesine yetişemedim.Bir an önce bu yolun açılmasını istiyoruz."dedi.

Çatak ve Bahçesaray Karayolu'ndaki çığların tamamen temizlenmesinin ardından, yolun trafiğe açılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

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