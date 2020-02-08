Van-Çatak kara yoluna çığ düştü

08.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:00

Van-Çatak kara yoluna çığ düşerken, olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadığı bildirildi.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van-Çatak kara yolu Elmacı mevkisine çığ düştü. Yol geceden beri trafiğe kapalı olduğu için can ve mal kaybı yok. Bölgede çalışma başlatıldı" denildi. - VAN

Kaynak: İHA