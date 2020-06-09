VAN Çatak Belediye Başkanı Şeylan: Son çırpınışlarıdır, hizmetler sürecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

VAN Çatak Belediye Başkanı Şeylan: Son çırpınışlarıdır, hizmetler sürecek

Çatak Belediye Başkanı Şeylan: Son çırpınışlarıdır, hizmetler sürecekVAN'ın Çatak ilçesi'nin Belbuka bölgesinde PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan yol yapım işçileri Murat Yağdıran(60) ve Emrah Baran(32) yapılan törenin ardından gözyaşları...

09.06.2020 17:03 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:09

Çatak Belediye Başkanı Şeylan: Son çırpınışlarıdır, hizmetler sürecek

VAN'ın Çatak ilçesi'nin Belbuka bölgesinde PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan yol yapım işçileri Murat Yağdıran(60) ve Emrah Baran(32) yapılan törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verilirken, Çatak Belediye Başkanı Abdurahman Şeylan, yaşanan bu saldırının terör örgütünün son çırpınışları olduğunu söyledi. Şeylan, hizmetleri süreceğini belirterek, "Bölge, PKK'nın geçiş noktası olduğu için ve rahat gelip gidemeyecekleri için bu tür eylemleri yapmaya çalışıyorlar. Bu tür eylemler bizi yıldıramayacak. Biz yine hizmetimize devam edeceğiz" dedi. Çatak-Pervari karayolunun 25'inci kilometresinde bulunan Narlı ile Övecek mahallelerinin yakınındaki dağlık Belbuka yaylası bölgesinde yol çalışması yapan işçileri taşıyan servis aracı, Çatak ilçe merkezine gelirken, PKK'lı teröristlerin daha önceden yola döşedikleri el yapımı patlayıcı infilak etti. Meydana gelen patlamada servis aracınrda bulunan Murat Yağdıran ile Emrah Baran olay yerinde şehit olurken 8 işçi de yaralandı.

'HİZMETLERİMİZE ENGEL OLAMYACAKSINIZ' Van'da şehit işçiler için düzenlenen törene katıldıktan sonra ilçeye dönen Belediye Başkanı Şeylan, yaşanan saldırı olayı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şeylan, tek amacı bölge halkına hizmet götürmek olan sivil işçilere alçakça saldırı düzenleyen bölücü terör örgütü PKK'yı lanetlediğini belirterek şunları söyledi:

"Çatak'ın güney tarafına hiç hizmet yapılmadığı için biz şuanda oraya hizmet veriyoruz. Hizmet verdiğimiz içinde bu PKK örgütü engel çıkartıyor. Ama biz bu engeli yıllardır aşmış, aşmaya da devam edeceğiz. Hiç kimse bizi bu hizmetten vazgeçirmeyecek. Sadece bunların son çırpınışlarıdır. Bunu herkeste biliyor. Şuanda yapılacak yolun ve üst bölgesinin PKK'nın geçiş noktası olduğu için, hani rahat gelip gidemeyecekleri için bu tür eylemleri yapmaya çalışıyorlar. Bu tür eylemler bizi yıldıramayacak. Biz yine hizmetimize devam edeceğiz. Sonuna kadar da yanlarındayız. Biz burada var olduğumuz sürece bütün Çatak halkının yanında olacağız ve hizmetlerimize davam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, Allah ailelerine sabır versin, yaralı olan arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyorum."

VAN Çatak Belediye Başkanı Şeylan: Son çırpınışlarıdır, hizmetler sürecek

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

AK Parti, Meclis'te 'Ayasofya ibadete açılsın' önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti Haber
AK Parti, Meclis'te "Ayasofya ibadete açılsın" önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı '3 yanlış bilgi' sebebiyle salgın bitmiyor Haber
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor Haber
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Haber
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı Haber
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu
Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu
Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, Paris Saint Germain'den ayrılıyor
Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, Paris Saint Germain'den ayrılıyor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Akdeniz'de 7 büyüklüğünde deprem beklediğini belirten uzman isim, Antalya'yı bekleyen tehlikeye dikkat çekti
Akdeniz'de 7 büyüklüğünde deprem beklediğini belirten uzman isim, Antalya'yı bekleyen tehlikeye dikkat çekti
Turizm cennetinde korkunç anlar! Aç kalan ayı, oteller bölgesine inip yiyecek aradı
Turizm cennetinde korkunç anlar! Aç kalan ayı, oteller bölgesine inip yiyecek aradı
Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı: Namusumu temizledim
Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı: Namusumu temizledim
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan büstü yaptıran Ordu Belediyesi, 2 büstü daha kaldırdı
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan büstü yaptıran Ordu Belediyesi, 2 büstü daha kaldırdı
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi
Galatasaray, karton taraftarları tribünlere yerleştirmeye başladı
Galatasaray, karton taraftarları tribünlere yerleştirmeye başladı
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi
Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz İrem Derici Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ateş Silah Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: VAN Çatak Belediye Başkanı Şeylan: Son çırpınışlarıdır, hizmetler sürecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 17:45:40. #1.14#
title