VAN Canezede bir araya gelen ve koronavürüse yakalanan aynı aileden 13 kişinin tedavileri sürüyor
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VAN Canezede bir araya gelen ve koronavürüse yakalanan aynı aileden 13 kişinin tedavileri sürüyor

Canezede bir araya gelen ve koronavürüse yakalanan aynı aileden 13 kişinin tedavileri sürüyorVAN'ın Edemit ilçesinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren kardeşinin evine il dışından taziyeye gelen koronavirisli bir kişi, cenaze evinde yakın temas kurduğu aile fertlerinden 12 kişiye de...

VAN Canezede bir araya gelen ve koronavürüse yakalanan aynı aileden 13 kişinin tedavileri sürüyor
18.05.2020 11:20 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:20

Canezede bir araya gelen ve koronavürüse yakalanan aynı aileden 13 kişinin tedavileri sürüyor

VAN'ın Edemit ilçesinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren kardeşinin evine il dışından taziyeye gelen koronavirisli bir kişi, cenaze evinde yakın temas kurduğu aile fertlerinden 12 kişiye de virüs bulaştırdı.Koronovirüs tespit edilen Gülmeç ailesine mensup 13 kişinin Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavileri sürürken, ailenin yaşadı Mahalle sessizliğe büründü

İlçenin Eminpaşa Mahallesi Sağlık Çıkmaz Sokak'ta oturan Gülçek ailesinden bir kişi kalp krizi sonucu yaşamını yitirince, il dışında oturan kardeşi taziyeye geldi. Kardeşinin cenazesine katılan kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında il dışından geldiği için 14 süreyle evde karantina altında tutuldu. Ancak geçen Cuma günü rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan bu kişinin yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine filyasyon ekibi, testi pozitif çıkan bu kişinin temas ettiği yakınlarını belirlemek için çalışma başlattı. 232 kişiye ulaşılarak yapılan test sonuçlarında taziye evinde 9 kişi ile ailenin İpekyolu ilçesi Yalınağaç Mahallesinde oturan 3 akrabasının test sonuçları da pozitif çıktı. Sessizliği hakim olduğu Gülmaç ailesinin yaşadıkları 2 mahalledeki 2 ev karantina altında tutulurken, koronavirüs tespit edilen aynı aileden 13 kişinin Van Bölge Eğitim Araştırma Habtanesindeki tedavileri sürüyor.

Bu arada Van genelinde 11 yerleşim yerinde uygulanan karantina devam ederken, şu an kent genelinde 10 bin kişi evlerinde karantina altında tutuluyor. Kentte, toplam vaka sayısının 413'e ulaşırken,bu vakaların 107'i İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'nde taziyeye katılanlardan oluşuyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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