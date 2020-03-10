VAN Çaldıran'da kaza 1 ölü, 3 yaralı
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Çaldıran, Güncel

VAN Çaldıran'da kaza 1 ölü, 3 yaralı

Çaldıran'da kaza 1 ölü, 3 yaralıVAN'ın Çaldıran İlçesi'nde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

10.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:29
VAN Çaldıran'da kaza 1 ölü, 3 yaralı

Çaldıran'da kaza 1 ölü, 3 yaralı

VAN'ın Çaldıran İlçesi'nde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında ilçenin hastane kavşağında meydana geldi. İlçe yönüne giden kamyonet ile kavşağı dönmeye çalışan hafif ticari araç Doğubeyazıt Caddesi'nde çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olaya ilk olarak itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, araçlar ise hurdaya döndü. Kaza anı ise olay yeri yakınındaki güvenlik kamerasına yansıdı.

VAN Çaldıran'da kaza 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: DHA

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VAN Çaldıran'da kaza 1 ölü, 3 yaralı

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