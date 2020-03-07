Van Büyükşehir zabıtasından 'Değnekçi' operasyonu
Haberler » Yaşam » Van Büyükşehir zabıtasından 'Değnekçi' operasyonu - Haberler

Van Büyükşehir zabıtasından 'Değnekçi' operasyonu

Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri 'değnekçi' diye tabir edilen kişilere yönelik operasyon yaptı.

07.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 07.03.2020 17:52
Van Büyükşehir zabıtasından 'Değnekçi' operasyonu

Büyükşehir Belediyesi ekipleri 'değnekçi' diye tabir edilen kişilere yönelik operasyon yaptı.


Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ile polis ekiplerinin ortak çalışmasında, kamu kurumlarına ait boş arazilerde değnekçilik yaptığı belirlenen şahıslara operasyon yapıldı. Kamuya ait arazilerde bulunan konteyner ve barakalar da zabıta tarafından kaldırıldı. Kent genelinde başlatılan çalışma kapsamında Eski Araştırma Hastanesi'ne ait araziyi otopark ve oto yıkama olarak kullanan şahıs hakkında işlem yapılarak, kullandığı konteynere el konuldu. Kamuya ait arazileri kullanarak haksız kazanç sağlayan değnekçilere yönelik çalışmaların devam edeceğini belirten zabıta ekipleri, vatandaşları da bu noktada duyarlı olmaya davet ederek, bu tür durumlarda 153 zabıta hattını arayarak şikayette bulunmalarını istedi. - VAN

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler