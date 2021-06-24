Van Büyükşehir zabıtası fırınları denetledi

Van Büyükşehir Belediyesi fırın ve pastaneleri denetleyerek, sıkıntılı işletmelere cezai işlem uyguladı.

Van Büyükşehir Belediyesi fırın ve pastaneleri denetleyerek, sıkıntılı işletmelere cezai işlem uyguladı.

Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Zabıtası, gıda mühendisleri eşliğinde merkez ilçelerdeki denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, merkezdeki fırın ve pastaneleri tek tek denetledi. Denetimlerde çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş ürüne imha edilmek üzere el konulurken, işletmelere temizlik, hijyen, ruhsat ve gramajı eksik ekmeklerden dolayı cezai işlem uygulandı. Vatandaşların da bu noktada duyarlı davranmalarını isteyen zabıta ekipleri, bu tür durumlarda 153 zabıta şikayet hattını aramalarını istedi. Kent genelinde denetimlerin belli periyotlarla devam edeceğini belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı