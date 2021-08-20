BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN ŞOFÖRLERİNE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EĞİTİMİ
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN ŞOFÖRLERİNE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EĞİTİMİ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN ŞOFÖRLERİNE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EĞİTİMİ
Habermetre - Haberler | Toplum

Van Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde görev yapan otobüs şoförlerine, kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde görev yapan otobüs şoförlerine, kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda gerçekleştirdiği çalışmalarla örnek olan Büyükşehir Belediyesi kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa verilen eğitime belediye bünyesinde yer alan şoförler katıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının organizasyonunda Hacıbekir mahallesinde bulunan Kültür merkezinde gerçekleştirilen eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği, Kadına yönelik şiddetin tanımı ve varlığı, Kadına yönelik şiddetin çocuklar üzerindeki etkileri, kadına yönelik şiddetin uluslararası ve ulusal mevzuatı konuları hakkında şoförler bilgilendirildi.

Sosyologlar tarafından verilen eğitimin ilk 3 günü Van'da yapılırken son günü ise Erciş ilçesinde yapıldı.

Yaklaşık 4 gün süren eğitim soru-cevap şeklinde son buldu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN ŞOFÖRLERİNE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EĞİTİMİ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN ŞOFÖRLERİNE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EĞİTİMİ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN ŞOFÖRLERİNE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EĞİTİMİ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN ŞOFÖRLERİNE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EĞİTİMİ

Kaynak: Habermetre

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