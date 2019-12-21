Van Büyükşehir, haltercilere Naim Süleymanoğlu'nun filmini izletti

21.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:49

Van Büyükşehir Belediyesi, Vanlı 70 Halterciye 'Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan filmini izletti.



Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Van'daki 70 halterciye, geçtiğimiz günlerde vizyona giren Dünya Halter şampiyonu Naim Süleymanoğlu'nun hayatının yer aldığı filmi izletti. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez'in de birlikte izlediği filmde duygu dolu anlar yaşandı. Film gösterisinin ardından genç haltercilerle bir araya gelen Vali Bilmez, haltercilere başarılar dileyerek her daim yanlarında olduklarını ifade etti. Naim filmini Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez'in yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve eşi Şebnem Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ'ın eşi Reyhan Karabağ ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç izledi. - VAN

Kaynak: İHA