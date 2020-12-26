Van Büyükşehir'den geleceğin girişimci kadınlarına eğitim semineri

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) işbirliğinde girişimci olmak isteyen kadınlara yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) işbirliğinde girişimci olmak isteyen kadınlara yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in katılımıyla gerçekleştirilen seminer, pandemi tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleşti. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına ait konferans salonunda gerçekleştirilen seminere KADEM üyeleri zoom üzerinde online olarak katılım sağladı. Girişimci olmak ve kooperatif kurmak isteyen kadınlara devlet tarafından verilen desteklerin ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı seminer Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek'in açılış konuşmasıyla başladı. Seminerde KOSGEB İl Müdürlüğünden KOBİ Uzmanı Muhammet Ali Arvas, İŞ-KUR İl Müdürlüğünden İş ve Meslek Danışmanı Ali Çınar ile Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Ziraat Mühendisi Yusuf Taşkın birer sunum yaptı. Katılımcılara geniş bilgilerin verildiği sunumların ardından Kredi kooperatifi İl Müdürlüğü yetkilisi Mehtap Aydınoğlu da kısa bir konuşma yaptı. Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Salih Serçe'nin de katıldığı program ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi Youtube kanalından da yayınlanacak. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı