Van Büyükşehir'den bilinçli medya kullanımı semineri
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Van Büyükşehir'den bilinçli medya kullanımı semineri

Van Büyükşehir'den bilinçli medya kullanımı semineri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" kapsamında kadınlara 'Bilinçli Medya Kullanımı' konusunda seminer verdi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" kapsamında kadınlara 'Bilinçli Medya Kullanımı' konusunda seminer verdi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in himayelerinde Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Bicek'in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" kadınları bilinçlendirmeye devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Başkanlığı Konferans Salonunda pandemi kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen seminerde Sosyal Çalışmacı Fatma Teker, Bilinçli Medya Kullanımı konusunda kadınlara bilgiler verdi. Medyanın hayatımızın her alanında olduğunu ve günlük yaşamımızın bir parçası haline geldiğini anlatan Fatma Teker, özellikle kadınların medyayı daha bilinçli bir şekilde kullanmaları gerektiğini ifade etti. Son derece verimli geçen seminer karşılıklı görüş alışverişi ve soru-cevap bölümüyle sona erdi. - VAN

Van Büyükşehir'den bilinçli medya kullanımı semineri
Van Büyükşehir'den bilinçli medya kullanımı semineri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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