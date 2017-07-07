Van Büyükşehir Belediyespor'dan İki Önemli Transfer

Van Büyükşehir Belediyespor, 2. Lig'in önemli forvetlerinden Fuat Gölbaş ve Ömer Çetinbaş'ı transfer etti.



Transferin flaş takımı Van Büyükşehir Belediyespor, 2. Lig yolunda dolu dizgin ilerliyor. Şu ana kadar 11 futbolcuya imza attıran kulüp, forvet hattına iki önemli ismi transfer etti. Kulüp, geçen yıl 2. Lig'de Etimesgut Belediyespor formasıyla 13 gol atarak dikkatleri üzerine çeken M. Fuat Gölbaş'ı renklerine bağladı. Gaziantepspor altyapısında yetişen ve sırasıyla Hatayspor, Tokatspor, Kahramanmaraşspor, Nazilli Belediyespor ve son olarak Etimesgut Belediyespor'da forma giyen M. Fuat Gölbaş'ı 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllığına renklerine bağladı.



Forvet hattına yapılan bir diğer transfer ise Ömer Çetinbaş oldu. Gelecek vaat eden genç futbolcular arasında olan 20 yaşındaki Çetinbaş, Boluspor altyapısında yetişti. Erzincan ve Gölcükspor'da top koşturan Çetinbaş, geçen sezon 3. Ligde başarılı bir sezon geçirdi.



Kulüp Başkanı Abdullah Çalım, taraftarın özlediği takımı kurmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti. - VAN