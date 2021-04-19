Van Büyükşehir Belediyesinin yol yapım çalışmaları devam ediyor
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Van Büyükşehir Belediyesinin yol yapım çalışmaları devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesinin yol yapım çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde stabilize yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde stabilize yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, havaların ısınmasıyla kırsal mahallelerde yol çalışması başlatıldı.

Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, belediyenin öz kaynaklarıyla 11 ilçede 30 mahallenin ve bağlı mezraların yol yapım çalışmaları ile bakım onarım hizmetlerini yapacak.

Yol yapım çalışmalarını yürüten ekipler, çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı amaçlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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