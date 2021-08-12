Van Büyükşehir Belediyesinin sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
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Van Büyükşehir Belediyesinin sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

Van Büyükşehir Belediyesinin sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri Gürpınar ilçesine bağlı Bağrıyanık Mahallesi'nin yolunu sıcak asfaltla yeniledi.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri Gürpınar ilçesine bağlı Bağrıyanık Mahallesi'nin yolunu sıcak asfaltla yeniledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri kent merkezinin yanı sıra ilçelerdeki yol ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Bağrıyanık Mahallesi'nin 4,5 kilometrelik yolunu 15 günde asfaltlayan ekipler, 6 metre genişliğindeki yolda yaklaşık 52 bin ton sıcak asfalt kullandı.

Mahalle sakinlerinden Erkan Can, yıllardır mahalle yollarının bozuk olduğunu belirterek, "Yolumuz daha önce asfalt olmadığı için yağmur yağdığında çamur oluyordu. Bu da bizi mağdur ediyordu. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi yolumuzu asfaltladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirten mahalle sakinlerinden Şaban Hitit ise "Yaklaşık 20 yıldır yolumuz kötü durumdaydı. Yazın toz toprak kışın ise çamurla mücadele ediyorduk. Bu sene Büyükşehir Belediyesi yolumuzu yeniden yaptı. Sayın Valimiz başta olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

Van Büyükşehir Belediyesinin sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
Van Büyükşehir Belediyesinin sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
Van Büyükşehir Belediyesinin sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
Van Büyükşehir Belediyesinin sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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