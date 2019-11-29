Van Büyükşehir Belediyesinin kurslarıyla meslek sahibi oluyorlar

29.11.2019 13:05 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:10

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitim veren Kadın ve Aile Merkezi, ücretsiz kurslar vermeye devam ediyor.



Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Kadın ve Aile Merkezinde verilen meslek edindirme kursları, vatandaşlara yeni iş kapıları açıyor. Özellikle kadınlar, bu kurslara giderek hem meslek sahibi oluyor hem de sosyal hayata aktif olarak katılıyor. Hafta içi her gün eğitim alan 21 kursiyer; saç kesimi, boyama, makyaj ve cilt bakımı gibi eğitimleri uzmanlar tarafından uygulamalı olarak öğrenerek meslek ediniyorlar. Yaklaşık 800 saatlik kurs eğitimi sonunda kursiyerler, İl Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ustalık belgesi almaya hak kazanıyor. - VAN

Kaynak: İHA