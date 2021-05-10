Van Büyükşehir Belediyesinin ilaçlama filosu göz dolduruyor
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Van Büyükşehir Belediyesinin ilaçlama filosu göz dolduruyor

Van Büyükşehir Belediyesinin ilaçlama filosu göz dolduruyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van Büyükşehir Belediyesi, kurduğu güçlü araç ve makine filosu ile karasinek, sivrisinek ve haşere gibi hastalık yayma özelliği bulunan vektör canlılarına yönelik ilaçlama çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, kurduğu güçlü araç ve makine filosu ile karasinek, sivrisinek ve haşere gibi hastalık yayma özelliği bulunan vektör canlılarına yönelik ilaçlama çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi bu yıl vektörle mücadeleyi sıkı tutuyor. Bu kapsamda Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ilaçlama ekiplerince yaklaşık 2 ay önce vektörel mücadele çalışmaları başladı. Tecrübeli personel, artan araç filosu ve ilaçlama makineleri ile birlikte yürütülen mücadele kararlılıkla devam ediyor. Her geçen yıl teknolojik altyapısını yenileyen ilaçlama filosu, bu yıl 60 biyosidal ürün uygulayıcı personeli, 32 araç ve modern ilaçlama makineleri ile kent genelinde bulunan göl kıyıları, sazlık alanlar, bataklıklar gibi üreme alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.

'Vektörle kaynağında mücadele' amacıyla her geçen gün çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade eden Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, kentte bu yıl tam anlamıyla vektörsüz bir Van hedeflediklerini vurguladı.

Allahverdi, "Personelimiz sabah 07.00 itibariyle ilaçlama merkezimize gelerek makinelerini, araçlarını kontrol ediyor, gerekli dolumları yapıyor ve belirlenen alanlarına hareket ediyor. Gevaş ilçemiz ile Tuşba ilçesi Çolpan Mahallesi ve İpekyolu Erçek Mahallesi sınırına kadar olan alanda yıl boyunca gündüz ve gece olacak şekilde ilaçlamamızı yürüteceğiz" dedi.

İlaçlama çalışmalarında kullanılacak olan araçlar, ekipmanlar ve makineler vatandaşlar tarafından da geçer not aldı. - VAN

Van Büyükşehir Belediyesinin ilaçlama filosu göz dolduruyor
Van Büyükşehir Belediyesinin ilaçlama filosu göz dolduruyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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