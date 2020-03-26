Van Büyükşehir Belediyesinin dezenfekte filosu görevde
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Emin Bilmez, Van, Yerel

Van Büyükşehir Belediyesinin dezenfekte filosu görevde

Van Büyükşehir Belediyesinin dezenfekte filosu görevde Van Büyükşehir Belediyesi korona virüs önlemleri kapsamında şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda 17 araçlık dezenfekte filosuyla çalışma yaptı.

26.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:33
Van Büyükşehir Belediyesinin dezenfekte filosu görevde

Van Büyükşehir Belediyesinin dezenfekte filosu görevde

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi korona virüs önlemleri kapsamında şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda 17 araçlık dezenfekte filosuyla çalışma yaptı.

Dünyada hızla yayılan korona virüs tehdidini ortadan kaldırmak için önlemlerini artıran Van Büyükşehir Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatları doğrultusunda 17 araçlık dezenfeksiyon filosu kuruldu. Daha önce ibadethanelerden okullara, parklardan toplu taşıma araçlarına kadar dezenfekte işinde görev alan ekipler, son günlerde cadde ve sokakların virüslerden arındırılması için çaba sarf ediyor.

Vali Mehmet Emin Bilmez'in de takip ettiği çalışmalar kapsamında Cumhuriyet Caddesi Beşyol Meydanı'ndan çıkan 17 araç ve 100 personel, Kazım Karabekir, Milli Egemenlik, Sıhke, İskele, İkinisan ve Zübeyde Hanım caddelerini sağlı sollu gezerek dezenfekte etti.

Korona virüs tehdidine karşı ilk günden bu yana aralıksız çalıştıklarını belirten Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, virüsün yayılımını engellemek için vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardı. Bilmez, "Korona virüs salgını başladıktan sonra daha çok toplumun kullandığı mekanları dezenfekte ediyorduk. Bugün artık Van Büyükşehir Belediyemizin oluşturduğu 17 araçlık filosuyla hem caddelerimizin zemin kısmını hem de üst bölgelerini ilaçlıyor. Ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışıyor. İlçe belediyelerimizle de koordineli olarak çalışıp bu hastalığı Van halkının en az hissedeceği şekilde geçirmesini hedefliyoruz. Aynı zamanda sağlık müdürlüğümüz de kentimizin girişlerinde insanların ateşini ölçüp şüpheli gördüklerini hastanelerimize sevk ediyor. Bu şekilde Van'a gelen her yolcu taramadan geçmiş oluyor. Bizim buradaki amacımız, dışarıdaki virüsleri yok edip halkımızı korumaktır. Vatandaşlarımızdan da isteğimiz, talimatlara uyup evden çıkmamaları yönündedir. Evde kalan yaşlılarımız içinde bütün belediyelerimiz ve kaymakamlıklarımız seferber oldular. Vefa gruplarımız onların taleplerini karşılamaktadır. Maaşları evlerinde ödenmektedir. Tüm vatandaşlarımızın da herhangi bir panik yapmasına gerek yok. Sadece 112, 155 ve 156'dan bize ulaşmaları yeterlidir. Ben bu ilaçlamalarda görev alan tüm arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.

İş yeri sahipleri ve vatandaşlar da yapılan çalışmayı takdir ederek Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.

Van Büyükşehir Belediyesinin dezenfekte filosu görevde

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Van Büyükşehir Belediyesinin dezenfekte filosu görevde

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