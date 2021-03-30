Van Büyükşehir Belediyesinin BESYO kursları başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van Büyükşehir Belediyesinin BESYO kursları başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Van Büyükşehir Belediyesinin BESYO kursları başlıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda (BESYO) okumak isteyen gençler için ücretsiz hazırlık kursu açıyor.

MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitim açıklaması: Faaliyetlere il bazlı kararlarla devam edilecek
MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitim açıklaması: Faaliyetlere il bazlı kararlarla devam edilecek

Van Büyükşehir Belediyesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda (BESYO) okumak isteyen gençler için ücretsiz hazırlık kursu açıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün koordinasyonunda faaliyet gösterecek BESYO hazırlık kursunun yeni dönem kayıtları başladı. BESYO kursu, Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim Müdürlüklerinin de desteğiyle 1 Nisan'da başlayacak. Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün uzman antrenör kadrosuyla bu yıl 3. kez açılacak olan hazırlık kurslarına başvuru yapmak isteyen öğrencilerin 1 adet vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi ve başvuru merkezinden alacakları başvuru formu ile Van Şehir Stadyumu amatör sahada bulunan başvuru noktasına şahsen başvurmaları gerekiyor.

Van Atatürk Şehir Stadyumunda 10 uzman antrenör tarafından yapılacak olan kurslarla ilgili detaylı bilgi almak isteyen kursiyerlerin 0538 515 93 40 - 0542 773 08 16 numaralı telefonları arayabileceği belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali İhsan Su Özlem Zengin Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Cem Adrian Aleyna Tilki
Spor Ozan Tufan Mesut Bakkal İsmail Kartal Abdullah Avcı Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van Büyükşehir Belediyesinin BESYO kursları başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 10:57:31. #1.15#
title